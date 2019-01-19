هذا اليوم هو الأكثر توفيراً عند حجز تذاكر الطيران

المناطق وكالات

كشف موقع “سكاي سكانر” المتخصص في دراسات السياحة والطيران، عن نتائج دراسة على بيانات السفر وحجوزات الطيران خلال عام 2018، وأظهرت بيانات الرحلات الجوية أن أقل أيام الأسبوع تكلفةً للسفر، كان يوم الخميس؛ في حين كان يوم الجمعة الأعلى تكلفة؛ حيث يمكن للمسافرين توفير أكثر من 10% من خلال تغيير يوم مغادرتهم من الجمعة إلى الخميس؛ وذلك استناداً إلى متوسط أسعار الرحلات.

وأوضحت الدراسة أن المسافرين قد يجدون أن السفر قبل أو بعد يوم من تاريخ مغادرتهم الأصلي؛ يمكن أن يوفر عليهم الكثير من المال، وهنا تبرز أهمية ميزة عرض الرحلات على مدار الشهر لإيجاد أقل الرحلات تكلفة إلى وجهاتهم.

كما أوضحت بيانات دراسة “سكاي سكانر” أن يوم السبت كان أفضل يوم لحجز رحلات أقل تكلفة عن طريق الإنترنت؛ بينما كان يوم الأربعاء هو الأعلى تكلفة.

ويمكن للمسافرين توفير 2% وسطياً من أسعار تذاكرهم من خلال حجزها يوم السبت عوضاً عن الأربعاء.