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لتهربه من الضرائب.. رونالدو على موعد مع القضاء الإسباني

لتهربه من الضرائب.. رونالدو على موعد مع القضاء الإسباني
http://almnatiq.net/?p=681685
المناطق - وكالات

يمثل نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الثلاثاء المقبل، أمام محكمة مدريد، التي ستحكم عليه بدفع غرامة قدرها 18,8 مليون يورو، بسبب تهربه من دفع الضرائب، وفق ما أعلن متحدث باسم المحكمة، الجمعة.

ونقلت “فرانس برس” عن المتحدث قوله: “بعدما رُفض طلبه بالمثول عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يتعين عليه (رونالدو) الحضور” إلى مقر المحكمة في شمال العاصمة الإسبانية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة القرار بشأن الغرامة التي يتوجب على نجم يوفنتوس الإيطالي دفعها، إضافة إلى حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

والغرامة المالية التي سيدفعها النجم السابق لريال مدريد، هي نتيجة اتفاق بين محاميه وسلطات الضرائب الإسبانية.

وفي حال لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، كان سيتحتم على أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، أن يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل إلى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.

وأدى هذا الاتفاق إلى إقفال الملف القضائي بحق النجم الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14,7 مليون يورو من خلال إنشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.

وإضافة إلى هذه المشكلة الضريبية التي تتجه إلى الطي، يواجه رونالدو مشاكل أخرى بعيدا من المستطيل الأخضر، أبرزها إعادة فتح تحقيق في مدينة لاس فيغاس الأميركية بناء على تهمة اغتصاب وجهتها بحقه عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاما)، في حادثة تعود إلى 13 يونيو 2009.

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