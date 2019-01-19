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تأهل الاتفاق والتعاون والأهلي والشباب إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم

تأهل الاتفاق والتعاون والأهلي والشباب إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم

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تأهل الاتفاق والتعاون والأهلي والشباب إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم

تأهل الاتفاق والتعاون والأهلي والشباب إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=681689
المناطق - الرياض

اختتمت اليوم منافسات دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 4 مباريات شهدت تأهل الاتفاق والتعاون والأهلي والشباب.
فعلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام حقق الاتفاق فوزًا على ضيفه الأمجاد بنتيجة 9-1، سجل للاتفاق هزاع الهزاع “هاتريك”، وأحمد العكايشي “هدفين”، وكريستيان غوانكا “هدفين” وحسين السيد، وسعد خيري، فيما سجل نذار فرجي هدف الأمجاد الوحيد.
وضرب الاتفاق موعدًا مع القيصومة في ثمن النهائي، بعدما تخطى الأخير ضيفه الفتح أمس بالفوز عليه بنتيجة 3-0.
وحجز التعاون مقعده في دور الـ 16 بفوزه على ضيفه النهضة بنتيجة 6-0 جاءت عن طريق نيلدو بيترولينا، وليندر تاوامبا “هدفين”، وساندرو مانويل وعبدالفتاح آدم، وهيلدون اوغوستو ليواجه التعاون في الدور المقبل ضيفه الشباب.
وتخطى الأهلي مضيفه النجوم بهدف نظيف سجله اللاعب دجانيني تافاريس ليواجه في الدور المقبل ضيفه الوحدة الفائز على العروبة.
وحجز الشباب آخر مقاعد ثمن النهائي بعد فوزه على مضيفه جدة بنتيجة 2-0 سجلهما بوديسكو وخالد كعبي.
وكانت منافسات دور الـ 32 ، التي انطلقت الإثنين الماضي شهدت تأهل أندية أبها، والفيصلي، والتقدم، والفيحاء والنصر، والاتحاد، والرائد، والوحدة، والهلال، والباطن، والقيصومة، والجيل.

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