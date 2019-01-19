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وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن عمر 81 عاما

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وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن عمر 81 عاما

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن عمر 81 عاما
http://almnatiq.net/?p=681695
المناطق - وكالات

توفي الفنان المصري سعيد عبدالغني، الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت مصادر مصرية.

وقال موقع “الشروق” المصري إن عبدالغني كان يتلقى العلاج بأحد مستشفيات المعادي، بعد تدهور حالته الصحية.

وذكر الفنان عزوز عادل، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، أنه سيجري تشييع جثمان الفقيد عقب صلاة الجمعة.

وقدم الفنان سعيد عبد الغني العديد من الأعمال السينمائية المتميزة واشتهر بأدوار الشر.

وتخرج عبد الغني في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وعمل في بداية حياته صحفيا بمؤسسة “الأهرام” ليجذبه بعد ذلك عالم الفن الذي دخله في منتصف السبعينات.

وقدم أدوارا بسيطة في المسرح والسينما إلى أن عرفه الجمهور في فيلم (العصفور) للمخرج يوسف شاهين ثم (المذنبون) مع المخرج سعيد مرزوق لتتوالى الأعمال بعد ذلك.

قدم على مدى مشواره عشرات الأفلام السينمائية من بينها (حبيبي دائما) و(التخشيبة) و(السلخانة) و(امرأة بلا قيد) و(دائرة الموت) و(موعد مع الرئيس) و(مجانين على الطريق) و(أيام الغضب) و(امرأة واحدة لا تكفي) و(امرأة تحت المراقبة).

وفي مجال المسلسلات التلفزيونية قدم (الأيام الخضراء) و(الغربة) و(المعدية) و(الفرسان) و(أوراق مصرية) و(الثعلب) إضافة لرصيد كبير من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية والسهرات الدرامية.

 

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