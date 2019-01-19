خطة “أوبك” تقفز بأسعار النفط

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط 3 بالمئة، أثناء تعاملات الجمعة مع حصولها على دعم، بعدما نشرت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” تفاصيل خطتها لخفض المعروض العالمي، وظهور علامات على تقدم في تسوية الحرب التجارية بين أميركا والصين.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.64دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 62.82 دولار للبرميل، بحلول الساعة 16.06بتوقيت غرينتش.

وأفادت رويترز بارتفاع عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.70دولار، أو 3.3 بالمئة، إلى 53.77 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.