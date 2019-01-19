خبر سار لعشاق برشلونة

المناطق - وكالات

سيواصل برشلونة مسيرته في كأس ملك إسبانيا، بعد إعلان الاتحاد المحلي للعبة، الجمعة، أنه رفض شكوى ليفانتي ضد نظيره الكتالوني بسبب دفعه بلاعب “لا يحق له المشاركة” في ذهاب دور الـ16 للبطولة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد الإسباني أن “كارمن بيريز مدير البطولة رفض شكوى ليفانتي ضد برشلونة بسبب إشراك المدافع خوان برانداريز “شومي” في المباراة، بالرغم من أنه كان من المفترض أن يقضي عقوبة إيقاف”.

وجاء الرفض بسبب “تقديم الشكوى بعد 48 ساعة من الموعد النهائي”، وفق ما نقلت رويترز.

وفاز برشلونة، الذي حصد لقب كأس الملك 30 مرة وهو رقم قياسي، إيابا 3-صفر يوم الخميس ليفوز بمجموع المباراتين 4-2.

وسيكون برشلونة مشاركا في قرعة دور الثمانية في وقت لاحق من يوم الجمعة.