شركة وود العالمية للنفط والطاقة تعلن وظائف شاغرة

أعلنت شركة وود العالمية لخدمات النفط والطاقة والغاز المتعاقدة مع أرامكو بالمنطقة الشرقية (الخبر) عن توفر عدد من الوظائف الإدارية.

وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

– مساعد إداري (Administration Assistant)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية مع مع إجادة استخدام برامج الأوفيس وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

– أخصائي إداري (Administration Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم في (إدارة أعمال، نظم المعلومات إدارية) مع خبرة إدارية لا تقل عن سنة ويفضل في بيئة إدارة المشاريع.

ووود (Wood PLC) هي شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات المشاريع والهندسة والتقنية لأسواق الطاقة والصناعة تم تأسيسها سنة 1982م في المملكة المتحدة، تعمل الشركة حالياً في أكثر من 60 دولة وتوظف حوالي 60،000 شخص مع عائدات سنوية تزيد عن 10 مليارات دولار.

وأوضحت أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الجمعة 1440/5/12هـ (الموافق 2019/1/18م) من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على وظيفة (مساعد إداري)

– للتقديم على وظيفة (أخصائي إداري)