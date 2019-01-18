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ناشئين الحوراء للطائرة يتوّجون بكأس دوري تبوك

ناشئين الحوراء للطائرة يتوّجون بكأس دوري تبوك

منطقة تبوك
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ناشئين الحوراء للطائرة يتوّجون بكأس دوري تبوك

ناشئين الحوراء للطائرة يتوّجون بكأس دوري تبوك
http://almnatiq.net/?p=681720
تبوك - فايز السميري:

توّج فريق الحوراء لكرة الطائرة فئة الناشئين، مؤخرًا، بكأس دوري منطقة تبوك، بعد تغلبه على جميع الفرق التي واجهها وهي تيماء، والخالدي، وضباء، وحقل، بنفس النتيجة (0/3)، محققًا اللقب لهذا الموسم كثاني لقب لطائرة الحوراء بعد فريق الشباب في نفس اللعبة.

وقد نجح فريق الحوراء، في فرض سيطرته منذُ الدور الأول، والذي أنهاه الفريق بالفوز في كل المباريات بنفس النتيجة (0/3)، وذلك بفضل قدرات ومهارات لاعبيه الناشئين.

من جانبهما، أكد مدرب الفريق كابتن ياسر عبدالصبور، والإداري مرجان العلاطي، أحقية الحوراء باللقب؛ نظير المستوى الفني المميز الذي قدّمه لاعبوه، مقدمين بهذه المناسبة، الشكر لإدارة النادي؛ لما حظيت به فرق كرة الطائرة في كل الدرجات من دعم كبير والوقوف معها بتوفير كل المتطلبات وتذليل الصعوبات كافة، كذلك شكرا الاعبين وجماهير الحوراء الأوفياء، معتبرين أن هذا اللقب جاء استكمالًا للخطط المرسومة لمواصلة المنصات والاستمرار في حصد البطولات.

وفي تعليقه، قال رئيس مجلس النادي منصور عطيفي المرواني: “على قدر أهل العزم تأتي العزائم، فعندما تحقق لعبة كرة الطائرة أربع كؤوس من ستة خلال موسمين متتاليين يدل هذا الإنجاز العظيم على أن وراءه روح وفكر وطموح وعزيمة رجال، أحبوا اللعبة وأخلصوا لناديهم فدانت لهم البطولات بطولة تلو الأخرى”.

وأضاف “المرواني”: “من دواعي السرور الغبطة أن تعود طائرة الحوراء لمجدها بل تتفوق وتحقق إنجازات غير مسبوقة، خلال موسمين متتاليين، فالشكر لله ثم لكل من كان وراء هذه الإنجازات التاريخية، شكرًا للكابتن المبدع الطموح الصبور ياسر عبدالصبور مدرب اللعبة، وللكابتن الإداري المتميز الخلوق مرجان العلاطي، ولجميع أبنائي اللاعبين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل ناديهم، فهؤلاء الأبطال سطروا أجمل حكاية، وأمتع رواية لأحاديث الحب والتضحية، يستحقون عليها عظيم الشكر والامتنان، وفقهم الله وحفظهم”

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