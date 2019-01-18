مجموعة أشكال والوان الترفيهية تبدع وتتألق في ” المجاردة أجمل ” وسط حضور مميز

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أحيت مجموعة أشكال والوان الترفيهية بقيادة الكابتن عبدالعزيز الزكري والإعلامي جمعان الغامدي برنامجاً ترفيهياً للأسرة والطفل ضمن الفعاليات المتنوعة لملتقى المجاردة الشتوي لهذا العام ١٤٤٠ هـ تحت شعار ( المجاردة أجمل ) ، على خشبة مسرح شارع الفن بالمجاردة يومي الخميس والجمعة الموافق ١١-١٤٤٠/٥/١٢ بعد صلاة العشاء مباشرة .

وقدمت المجموعة العديد من المسابقات الترفيهية والشخصيات الكرتونية والعاب الخفه والشيلات الوطنية والألوان الشعبية بمشاركة مئات الأطفال وأولياء أمورهم ، كما تم تقديم العديد من الجوائز و الهدايا القيمة منها كميات من العسل مقدمة من صاحب أكبر إناء للعسل .

وفي ختام الأمسية قدمت اللجنة المنظمة درع الملتقى إهداء للمجموعة قدمه رئيس المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للملتقى الأستاذ أحمد الشهري .