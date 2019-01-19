مستشار ترامب: لم يتم حل أي شيء في إطار المحادثات التجارية مع الصين

مستشار ترامب: لم يتم حل أي شيء في إطار المحادثات التجارية مع الصين

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مستشار ترامب: لم يتم حل أي شيء في إطار المحادثات التجارية مع الصين

مستشار ترامب: لم يتم حل أي شيء في إطار المحادثات التجارية مع الصين
http://almnatiq.net/?p=681749
المناطق - وكالات

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، أن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين حققت تقدمًا، موضحًا أنه “لم يتم حل أي شيء” حتى الآن.
وقال كادلو في تصريحات له اليوم: “حققنا تقدمًا مع الصين خلال اجتماع المفاوضين في بكين بداية هذا الشهر، لكن لم يتم حل أي شيء ، ولا يوجد شيء على الورق، ولا يوجد عَقد”، نافيًا بذلك تقارير صحافية كانت أشارت إلى وجود اتفاق.
وأضاف، أن تلك المعلومات الصحافية غير دقيقة، وأنه من الممكن خلال الأشهر القادمة أن تعقد صفقات جيدة جدًا حول التجارة مع الصين.
وكانت وزارة التجارة الصينية أعلنت في وقت سايق، أن كبير المفاوضين في شؤون التجارة سيتوجه إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات في نهاية يناير، في مؤشر إلى بعض التطور في هذا الملف.
وتأتي الزيارة التي سيجريها نائب رئيس الحكومة ليو هي، في 30 و 31 يناير، قبل شهر من موعد انتهاء الهدنة بالنزاع التجاري بين البلدين.

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