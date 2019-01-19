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اشتر شقة في إيطاليا أرخص من فنجان قهوة !!

اشتر شقة في إيطاليا أرخص من فنجان قهوة !!
http://almnatiq.net/?p=681756
المناطق - وكالات

تتراجع أسعار المنازل والبيوت في الكثير من دول العالم، غير أن نسبة هذا التراجع تظل بين 5 و15 في المئة تقريبا في العديد منها.

لكن المسؤولين بإحدى المدن في جزيرة صقلية الإيطالية من خلال محاولتهم لإعادة إحياء هذه المدينة الآيلة إلى الأفول، بسبب تراجع أعداد السكان، لجأوا إلى الخيار الصعب وقرارات حيوية للإبقاء عليها، ودب الروح فيها.

ومن أبرز قرارات المسؤولين في مدينة سامبوكا الجبلية الصقلية، ذات التراث العربي الإسلامي، عرض منازل وشقق للبيع بحد أدنى يصل إلى واحد يورو فقط.

وتطل العديد من منازل وشقق هذه المدينة على مناظر خلابة تشرف على سواحل الجزيرة المتوسطية، مما يعني أن الراغبين في الشراء يمكنهم الحصول على منزل أو شقة أرخص حتى من سعر فنجان قهوة.

وبحسب مسؤولي المدينة، فإن عدد السكان فيها تراجع بشكل كبير جراء هجرة السكان إلى المدن الكبيرة في الجزيرة وفي داخل إيطاليا عموما.

ليس هذا فحسب، بل إن عملية شراء الشقة سهلة ويسيرة جدا ومباشرة أيضا، وفقا لما ذكرته صحيفة “غارديان” البريطانية.

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