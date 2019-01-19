الأسهم السعودية تضيف 51 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

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واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثالث على التوالي لتغلق عند 8448 نقطة، بمكاسب 237 نقطة، بنسبة 2.9 في المائة، حيث زادت قيمتها السوقية 51 مليار ريال لتتخطى تريليوني ريال.

جاء الأداء الإيجابي بدعم من نصف القطاعات بقيادة القيادية “المصارف” و”المواد الأساسية”.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، أصبحت السوق تتداول عند قمة العام الماضي، حيث كان أعلى إغلاق فيها يزيد على مستوى نهاية الأسبوع بنقطة واحدة وهي في مستويات أغسطس 2015، ويأتي نشاط السوق مدفوعا بتحسن شهية المخاطرة من قدرة الشركات على تحقيق نمو في النتائج السنوية والدخول المرتقب للسيولة الأجنبية مع الانضمام الفعلي للأسواق الناشئة، الذي سيبدأ في شهر آذار (مارس) المقبل.

ومن المهم أن تحقق السوق تطلعاتها مع ظهور نتائج مالية إيجابية وبيانات بتدفق السيولة الأجنبية حتى لا تتعرض لموجة تراجع وجني أرباح، خاصة مع تراكم الأرباح الرأسمالية مع موجة صعود قوية وسريعة. وتعد المستويات الحالية حتى 8500 نقطة مستويات مقاومة بينما الدعم عند 8200 نقطة.