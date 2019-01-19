مساعدات إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في البقاع اللبنانية

مساعدات إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في البقاع اللبنانية

أبرز المواد
دراسة: الروبوتات لن تسرق وظائف الناس

دراسة: الروبوتات لن تسرق وظائف الناس

أبرز المواد
مقتل 15 إرهابيا بغارة جوية فرنسية في مالي

مقتل 15 إرهابيا بغارة جوية فرنسية في مالي

أبرز المواد
الأسهم السعودية تضيف 51 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

الأسهم السعودية تضيف 51 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

أبرز المواد

مساعدات إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في البقاع اللبنانية

مساعدات إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في البقاع اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=681772
المناطق - الرياض

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 380 سلة غذائية تزن 28 طنًا و 120 كيلو غرام و 760 بطانية للاجئين السوريين في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 380 عائلة سورية.
كما زار الفريق مخيم الشهداء للتعرف على أوضاع اللاجئين والعمل على تلبية احتياجاتهم بعد العاصفة العنيفة التي شهدها لبنان.
وتأتي هذه الجهود في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

روابط ذات صلة

دراسة: الروبوتات لن تسرق وظائف الناس

دراسة: الروبوتات لن تسرق وظائف الناس
مقتل 15 إرهابيا بغارة جوية فرنسية في مالي

مقتل 15 إرهابيا بغارة جوية فرنسية في مالي
الأسهم السعودية تضيف 51 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

الأسهم السعودية تضيف 51 مليار ريال إلى قيمتها السوقية في أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*