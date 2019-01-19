322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية

322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية

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322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية

322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية
http://almnatiq.net/?p=681775
المناطق - الرياض

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، 322 مزادا، حيث استحوذت “العقارات” الاستثمارية على نحو 65 في المائة منها.
ووفقا لـ “الاقتصادية”، فإن منطقة الرياض استحوذت على 45 في المائة من إجمالي المزادات، تليها محاكم التنفيذ في منطقة القصيم، ثم منطقة مكة المكرمة.
وتنوعت المزادات غير العقارية بين سيارات وأدوات كهربائية وبضائع مختلفة، في حين تجاوزت قيمة مزادات عدة ملايين من الريالات، وبعضها وصل إلى عشرة آلاف ريال.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة أن عقود الإيجار التي لم تسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثاره الإدارية والقضائية.

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