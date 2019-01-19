تطبيق Spark Pro .. أداة متميزة لتحرير الفيديو باحترافية عبر الهواتف الذكية

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لا يمكن لأي مقطع فيديو أن يكون احترافيا بمجرد التقاطه حيث لا تخلو المقاطع من بعض الاهتزازات أو ظهور بعض المشاهد غير المرغوب فيها، لذلك يلجأ المستخدمون في العادة لتعديل هذه المقاطع عبر برامج كمبيوتر احترافية قد لا يعلمون طريقة استخدامها، لذلك يأتي تطبيق Spark Pro لحل هذه المشكلة عبر الهواتف الذكية فقط ودون الحاجة إلى احتراف المونتاج. ويعد التطبيق أحد أفضل التطبيقات في مجال تحرير الفيديو حيث يتيح للمستخدمين التقاط الفيديوهات وتحريرها بسهولة ومرونة بواسطة كاميرا الهاتف الذكي مع تميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة للغاية، ويوفر التطبيق إمكانية التقاط فيديوهات بدقة عالية وتطبيق مجموعة من الفلاتر المميزة عليها مع إمكانية إضافة الموسيقى من المكتبة الخاصة بالمستخدم كما يتيح التطبيق القدرة على قص، إعادة ترتيب وحذف المقاطع من داخل الفيديو وصولا إلى إنشاء الفيديو النهائي وتجميعه في مقطع واحد.

كما يتيح التطبيق عديدا من المزايا الأخرى التي يصعب وجودها في التطبيقات المشابهة مثل إضافة صوت آخر في الخلفية غير الصوت الأصلي وكذلك خفض الصوت ورفعه بحسب رغبة المستخدم إضافة إلى تغيير إضاءة وألوان الفيديو والقيام بتسريع وإبطاء الفيديو.

كما يدعم التطبيق إمكانية مشاركة مقاطع الفيديو مع الأصدقاء على الشبكات الاجتماعية مباشرة بما فيها “إنستجرام، سناب شات، فيسبوك” وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي، أو حتى إتاحتها للنشر على موقع يوتيوب.