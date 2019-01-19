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“الخارجية”: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري جنوب العاصمة الكولومبية

“الخارجية”: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري جنوب العاصمة الكولومبية
http://almnatiq.net/?p=681781
المناطق - وكالات

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة داخل فناء مدرسة شرطة سانتاندر العامة الواقعة في جنوب العاصمة الكولومبية بوغوتا، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد المصدر، وقوف وتضامن المملكة مع جمهورية كولومبيا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الكولومبي الصديق، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

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