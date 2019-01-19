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قتلى وجرحى حوثيين في هجمات للجيش اليمني في صعده

قتلى وجرحى حوثيين في هجمات للجيش اليمني في صعده
http://almnatiq.net/?p=681784
المناطق - وكالات

شن الجيش الوطني اليمني هجومًا على مواقع تتمركز فيها عناصر لمليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية باقم شمال محافظة صعده، شمالي اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني: “إن وحدات من الجيش شنت عملية نوعية على مواقع تمركز المليشيا المدعومة من إيران، في محيط جبل شوحط الاستراتيجي، أسفرت عن مقتل ثمانية من عناصر المليشيا بينهم القيادي الميداني المدعو أبو ملصي، بالإضافة إلى جرح عدد آخر، وتدمير عربية عسكرية تابعة للانقلابيين.
وذكر المصدر، بحسب موقع /سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن هجوم الجيش تم تنفيذه عقب عملية استطلاعية دقيقة قامت بها قوات الجيش الوطني في المنطقة.
كما شن الجيش الوطني اليمني مسنودًا بطيران تحالف دعم الشرعية، قصفًا طال مواقع تمركز المليشيا في مركز مديرية باقم أعقبها وقوع اشتباكات تكبدت فيها المليشيا خسائر بالأرواح أيضًا، وتدمير عربتين تابعة لها.

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