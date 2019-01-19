احدث الأخبار

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية
أبرز المواد
 الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء
أبرز المواد
 هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم
أبرز المواد
 رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقات السويد
أبرز المواد
 قتلى وجرحى حوثيين في هجمات للجيش اليمني في صعده
أبرز المواد
 “الخارجية”: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري جنوب العاصمة الكولومبية
أبرز المواد
 تطبيق Spark Pro .. أداة متميزة لتحرير الفيديو باحترافية عبر الهواتف الذكية
أبرز المواد
 322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية
أبرز المواد
 مساعدات إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في البقاع اللبنانية
أبرز المواد
 دراسة: الروبوتات لن تسرق وظائف الناس
أبرز المواد
الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

أبرز المواد
الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

أبرز المواد
“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

أبرز المواد
هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم

هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم

أبرز المواد

الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقات السويد

الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقات السويد
http://almnatiq.net/?p=681787
المناطق - وكالات

أشادت وكيلة الأمين العام للشؤن السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، بالتعاون الذي تبذله الحكومة الشرعية اليمنية في الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي.
ونوهت المسؤولة الأممية، بالمعلومات التي تقدمها الحكومة اليمنية، التي من شأنها إيضاح الحقائق أمام مجلس الأمن و المجتمع الدولي حول عدم التزام المليشيا الحوثية بأي اتفاقات سلام.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيلة الأمين العام للشؤن السياسية في نيويورك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
واتهم السفير السعدي، المليشيا الانقلابية باختلاق العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واتفاقية المعتقلين والأسرى، مؤكدًا حرص الحكومة الشرعية على تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لإنهاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي ورفع معاناة الشعب اليمني.
وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى عرقلة المليشيا لجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق مدينة الحديدة.

روابط ذات صلة

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية
الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا
“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*