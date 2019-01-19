الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقات السويد

المناطق - وكالات

أشادت وكيلة الأمين العام للشؤن السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، بالتعاون الذي تبذله الحكومة الشرعية اليمنية في الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي.

ونوهت المسؤولة الأممية، بالمعلومات التي تقدمها الحكومة اليمنية، التي من شأنها إيضاح الحقائق أمام مجلس الأمن و المجتمع الدولي حول عدم التزام المليشيا الحوثية بأي اتفاقات سلام.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيلة الأمين العام للشؤن السياسية في نيويورك، ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

واتهم السفير السعدي، المليشيا الانقلابية باختلاق العراقيل أمام تنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واتفاقية المعتقلين والأسرى، مؤكدًا حرص الحكومة الشرعية على تقديم الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لإنهاء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي ورفع معاناة الشعب اليمني.

وأشار مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى عرقلة المليشيا لجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها وانتهاكاتها المستمرة لاتفاق مدينة الحديدة.