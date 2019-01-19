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رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية

رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية
http://almnatiq.net/?p=681790
المناطق - وكالات

جدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، للمرة الثانية، قوله إن استضافة قطر لنسخة كأس العالم 2022 بمشاركة 48 منتخبا أمر صعب للغاية.

وأكد، في مؤتمر صحفي في مراكش، أن قطر غير قادرة على استضافة كأس العالم 2022، وأنها لا تمتلك الإمكانات التي تمكنها من استضافة 48 منتخباً في النسخة القادمة من المونديال.

واعتبر رئيس الفيفا تنظيم كأس العالم بمشاركة 48 منتخباً في قطر وحدها ليس سهلا، لافتاً إلى أن الفكرة تحوم حول احتمال تنظيم مباريات خارج قطر، لكنها تصطدم بالواقع السياسي في الخليج.

وأكد أن «فيفا» يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخباً بدلاً من 32، وأن معظم الاتحادات الوطنية تؤيد توسيع البطولة، وأنه من المتوقع اتخاذ قرار بحلول مارس قبل إجراء قرعة التصفيات.

وأضاف إنفانتينو: «من الرائع مشاركة أكثر من دولة لاستضافة بطولة كأس العالم بعد دراستنا لتوسعة البطولة لتصبح 48 منتخبا بدلا من 32».

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