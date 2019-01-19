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هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم

هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم
http://almnatiq.net/?p=681793
المناطق - وكالات

أحرز الجيش الوطني اليمني تقدمًا ميدانيًا جديدًا، في منطقة اليتمة، المركز الإداري لمديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف، شمال غرب اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني، أن لواء العفيف التابع لمحور الجوف شن هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيا الانقلابية بمنطقة اليتمة تمكن من خلاله تحرير جبل عُشر والتباب المحيطة به.
وبحسب المصدر، فإن قوات الجيش تقدمت 3 كيلو مترات في المنطقة المحاذية لمحافظة صعده باتجاه مواقع المليشيا هناك.
وأشار في تصرح لموقع /سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى مقتل ثمانية من عناصر المليشيا وأسر عدد منهم، بينما لاذ البقية بالفرار.

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