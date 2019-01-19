الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

المناطق - الرياض

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس (الجمعة)، أن السعودية تخطط لبناء مصفاة نفطية، ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا، ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار في البلاد، وفقا لـ«رويترز».

وفي تعليقات عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي في (بريتوريا)، قال الفالح: «إن النفط السعودي سيستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها، والمملكة مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط في جنوب أفريقيا».

وأشار إلى أن شركة أكوا باور السعودية مهتمة أيضا ببرنامج جنوب أفريقيا للطاقة المتجددة.

من جهته، أوضح وزير الطاقة الجنوب أفريقي أنه ناقش مع الفالح استثمارا سعوديا محتملا في مصنع للبتروكيماويات ومصفاة نفطية بجنوب أفريقيا.