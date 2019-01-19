احدث الأخبار

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء
أبرز المواد
 هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم
أبرز المواد
 رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقات السويد
أبرز المواد
 قتلى وجرحى حوثيين في هجمات للجيش اليمني في صعده
أبرز المواد
 “الخارجية”: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري جنوب العاصمة الكولومبية
أبرز المواد
 تطبيق Spark Pro .. أداة متميزة لتحرير الفيديو باحترافية عبر الهواتف الذكية
أبرز المواد
 322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية
أبرز المواد
 مساعدات إنسانية لمركز الملك سلمان للإغاثة في البقاع اللبنانية
أبرز المواد
 دراسة: الروبوتات لن تسرق وظائف الناس
أبرز المواد
 مقتل 15 إرهابيا بغارة جوية فرنسية في مالي
أبرز المواد
الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

أبرز المواد
“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

أبرز المواد
هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم

هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم

أبرز المواد
رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية

رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية

أبرز المواد

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا
http://almnatiq.net/?p=681799
المناطق - الرياض

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أمس (الجمعة)، أن السعودية تخطط لبناء مصفاة نفطية، ومصنع للبتروكيماويات في جنوب أفريقيا، ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار في البلاد، وفقا لـ«رويترز».

وفي تعليقات عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي في (بريتوريا)، قال الفالح: «إن النفط السعودي سيستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها، والمملكة مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط في جنوب أفريقيا».

وأشار إلى أن شركة أكوا باور السعودية مهتمة أيضا ببرنامج جنوب أفريقيا للطاقة المتجددة.

من جهته، أوضح وزير الطاقة الجنوب أفريقي أنه ناقش مع الفالح استثمارا سعوديا محتملا في مصنع للبتروكيماويات ومصفاة نفطية بجنوب أفريقيا.

روابط ذات صلة

“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء

“آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء
هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم

هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم
رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية

رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*