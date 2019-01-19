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الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=681802
المناطق - وكالات

طالب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية حول جميع الخطط والبرامج والآليات الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بالمنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي،
وقال الوزير اليماني: “إن حكومة بلاده، ملتزمة بتقديم كل التسهيلات وإزالة أي عقبات أو عراقيل قد تعيق المنظمات عن أداء مهامها، مشددًا على ضرورة كشف عمليات النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل المليشيات الحوثية وأهمية مراجعة آليات التوزيع المحلية بما يضمن وصول المعونات إلى المحتاجين الحقيقيين.
من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية احترام منظمات الأمم المتحدة لقواعد العمل الإنساني والتزامها بالوظائف المحددة لها وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة التي تخولها العمل المباشر مع الحكومة اليمنية الشرعية.

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