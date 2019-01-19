برلماني مصري: شائعات الإخوان “أبواق شياطين” لنشر الفوضى

المناطق - وكالات

حذر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني من الشائعات التي تطلقها مليشيا «الإخوان»، والتي زادت حدتها هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.

وقال إن أكاذيب الجماعة الإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأضاف، وفقا لـ “عكاظ” أن «أبواق الشياطين» المتضامنة مع الجماعة الخارجة عن القانون تستخدم المشكلات الاقتصادية في بث ادعاءاتها، لإحداث فتنة بين المصريين.

وكشف أن الأجهزة المصرية رصدت أمام تلك العمليات المشبوهة مليارات الدولارات المخصصة لتمويل هذه الشائعات، خصوصا التي تبث من تركيا، وقطر، بهدف قلب الحقائق وإظهار السلبيات.