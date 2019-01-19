احدث الأخبار

القادسية يعزز دفاعه بالجزائري بلخيتر
أبرز المواد
 برلماني مصري: شائعات الإخوان “أبواق شياطين” لنشر الفوضى
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية
أبرز المواد
 الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يكشف إستراتيجية “هيئة الترفيه” في مؤتمر صحفي.. الثلاثاء
أبرز المواد
 هجوم عنيف للجيش اليمني على حوثي الجوف.. تقدم ميداني ومقتل وأسر العديد منهم
أبرز المواد
 رئيس الفيفا يربك قطر مجددا: لا تستطيع تنظيم المونديال بمفردها.. أمر صعب للغاية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تثمن تعاون الحكومة اليمنية لتنفيذ اتفاقات السويد
أبرز المواد
 قتلى وجرحى حوثيين في هجمات للجيش اليمني في صعده
أبرز المواد
 “الخارجية”: المملكة تدين وتستنكر الهجوم الانتحاري جنوب العاصمة الكولومبية
أبرز المواد
 تطبيق Spark Pro .. أداة متميزة لتحرير الفيديو باحترافية عبر الهواتف الذكية
أبرز المواد
 322 مزادا علنيا نفذتها المحاكم في 3 سنوات .. 65 % منها عقارات استثمارية
أبرز المواد
القادسية يعزز دفاعه بالجزائري بلخيتر

القادسية يعزز دفاعه بالجزائري بلخيتر

أبرز المواد
برلماني مصري: شائعات الإخوان “أبواق شياطين” لنشر الفوضى

برلماني مصري: شائعات الإخوان “أبواق شياطين” لنشر الفوضى

أبرز المواد
الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

أبرز المواد
الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

أبرز المواد

برلماني مصري: شائعات الإخوان “أبواق شياطين” لنشر الفوضى

برلماني مصري: شائعات الإخوان “أبواق شياطين” لنشر الفوضى
http://almnatiq.net/?p=681805
المناطق - وكالات

حذر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني من الشائعات التي تطلقها مليشيا «الإخوان»، والتي زادت حدتها هذه الأيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011.

وقال إن أكاذيب الجماعة الإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى. وأضاف، وفقا لـ “عكاظ” أن «أبواق الشياطين» المتضامنة مع الجماعة الخارجة عن القانون تستخدم المشكلات الاقتصادية في بث ادعاءاتها، لإحداث فتنة بين المصريين.

وكشف أن الأجهزة المصرية رصدت أمام تلك العمليات المشبوهة مليارات الدولارات المخصصة لتمويل هذه الشائعات، خصوصا التي تبث من تركيا، وقطر، بهدف قلب الحقائق وإظهار السلبيات.

روابط ذات صلة

القادسية يعزز دفاعه بالجزائري بلخيتر

القادسية يعزز دفاعه بالجزائري بلخيتر
الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية

الحكومة اليمنية تطالب المنظمات الدولية بالتنسيق حول خطط الاستجابة الإنسانية
الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

الفالح: 10 مليارات دولار لاستثمارات نفطية بجنوب أفريقيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*