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عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ

عدسات المصورين ترصد تصرفا غريبا لملكة بريطانيا.. والقصر يردّ
http://almnatiq.net/?p=681818
المناطق - وكالات

رصدت عدسات المصورين مخالفة مرورية بطلتها ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وذلك بعد يوم واحد فقط من تعرض زوجها، الأمير فيليب، لحادثة سير، انقلبت على إثرها سيارته.

واصطدمت سيارة الأمير فيليب دوق إدنبره، الخميس، بأخرى وانقلبت قرب ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

وقال متحدث باسم القصر: “الدوق لم يصب”، إلا أن السيارتين لحقت بهما أضرار بالغة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الملكة إليزابيث الثانية كانت تقود، الجمعة، سيارتها من نوع “رانج روفر” بالقرب من مكان حادث زوجها في ساندرينغهام.

ووثق المصورون بعدساتهم مخالفة مرورية للملكة، حيث لم تكن تضع حزام الأمان، الذي يعتبر ضروريا في المملكة المتحدة.

وبموجب قانون السير في المملكة المتحدة، فإن كل سائق ملزم بارتداء حزام الأمان خلال قيادة سيارته، وإلا سيعرض نفسه لمخالفة تصل قيمتها إلى 500 جنيه إسترليني (640 دولار).

وأوضحت “ديلي ميل” أن ملكة بريطانيا “محصنة” ضد أي إجراءات مدينة أو جنائية، مضيفة أن القصر رد على الصور المنشورة بالقول “الملكة حريصة على ضمان امتثالها للقانون”.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها الملكة هذا الموقف، حيث سبق لأحد الأشخاص القاطنين في غرب ميدلاندز أن اتصل برقم الطوارئ 999 ليبلغهم أن إليزابيث الثانية لا ترتدي حزام الأمان، وهي في سيارتها متوجهة إلى لندن.

وقال الشخص إنه أقدم على هذا الاتصال، الذي وصف بـ”الغريب”، خوفا على سلامة الملكة.

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