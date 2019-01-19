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انقاذ مسن من جلطة دماغية بمستشفى حفرالباطن المركزي

انقاذ مسن من جلطة دماغية بمستشفى حفرالباطن المركزي
http://almnatiq.net/?p=681865
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

استقبل مستشفى حفرالباطن المركزي حالة لمريض في العقد السابع من العمر في حالة حرجة بعد تعرضه لجلطة دماغية، أدت إلى تدهور حالة الوعي لديه.

وبعد تقديم الاجراءات الطبية اللازمة للمريض تم نقله إلى قسم العناية مع وضع التنفس الصناعي، ثم أجريت له أشعة مقطعية على الرأس بينت وجود جلطة دماغية مع تحول دموي وضغط على خلايا المخ ما يستدعي تدخل جراحي عاجل للمريض.

أدخل المريض غرفة العمليات، حيث تم فتح الجمجمة لتخفيف الضغط الناتج عن الجلطة، وتكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث استرد المريض وعيه تدريجياً مع إزالة التنفس الصناعي، مع المتابعة في قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، لاستكمال تعافيه بإذن الله.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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