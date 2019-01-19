أمانة الشرقية : تواصل استكمال وتنفيذ المشاريع في البلديات المرتبطة بقيمة أكثر من 60 مليون

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بوكالة شؤون البلديات عن استكمال تنفيذ 25 مشروع في البلديات المرتبطة بكلفة أكثر من 60 مليون ريال في ختام سنة 2018 ضمن المشاريع المرتبطة للعام الماضي , وذلك بعد ترسيتها من لجنة فحص العروض بوكالة البلديات .

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في تصريح صحافي , أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشاريع بلدية تنموية , بهدف تهيئة البنى التحتية , وتوفير جميع متطلباتها , والتي تم دراستها واعتمادها .

وشدد الجبير على أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشروعات بلدية في جميع مدن وهجر المنطقة الشرقية , مبيناً أنه يتم في كل عام عمل دراسات للمشروعات التي تتطلبها جميع البلديات , وأنه يتم العمل على تخصيص جزء من موازنة الأمانة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في جميع البلديات كافة , كما تم في العام الماضي , موضحاً أن إدارة الجودة بالأمانة تعمل على تطبيق معايير الجودة في جميع المحافظات والبلديات التابعة على مستوى المنطقة في جميع المشروعات التي تنفذها الأمانة , من خلال الجولات الميدانية اليومية , بهدف رصد أي ملاحظات ليتم معالجتها فوراً , إضافة إلى التأكد من التزام المقاول بالمواصفات والمعايير الفنية في المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع , بهدف إخراج جميع المشروعات بما يحقق أعلى معايير الأداء , وهذا ما تعمل على تطبيقه إدارة الجودة بالأمانة , والتي تم تأسيسها قبل سنوات بوكالة التعمير والمشاريع .

وأعتبر معاليه أن هذه المشروعات التنموية الحديثة , وما صاحبها من موازنة ضخمة , تعكس مدى حرص حكومتنا الرشيدة ” حفظها الله ” على إقامة المشاريع وتهيئة البنى التحتية , وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين , إضافة إلى حرص ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله , وكذلك متابعة وتوجيه ودعم من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على تنفيذ مشروعات تنموية نوعية في المنطقة الشرقية ومتابعة مشروعاتها المنفذة ,

إلى ذلك أشار وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل , إلى أن البلديات التي تم تنفيذ المشاريع فيها هي بلدية محافظة الجبيل , بقيق , الخفجي , النعيرية , واللهابة , والرفيعة , جوف بني هاجر , عريعرة , مليجا , الذيبية , الصرار , وتعمل على تنفيذ مشاريع بلدية تنموية .

وأكد أن المشاريع شملت أعمال السفلتة والإنارة والأرصفة وإنشاء حدائق وساحات عامة والطرق والمباني والتخلص من النفايات ومشاريع درء أخطار السيول إضافة إلى أعمال الردم لبعض المخططات , وتطوير شوارع رئيسية , وأشار أن إدارة الشؤون الفنية بوكالة شؤون البلديات تقوم بمتابعة هذه المشاريع والإشراف عليها .