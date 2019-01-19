خالد الفيصل يرعى حفل تدشين المرحلة الأولى لمبادرات وزارة الحج والعمرة

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان؛ تنظم وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة غداً الأحد، حفل تدشين المرحلة الأولى لمبادرات ملتقى مكة الثقافي الثالث تحت شعار “كيف نكون قدوة؟”، والذي اختير له عنوان “تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة”، إضافة إلى الإعلان عن مشروع “صديق المعتمر”، وعقد حوار مفتوح للأمير خالد الفيصل ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالقاعة الكبرى بهيلتون جدة.

ويستعرض الحفل مبادرات وزارة الحج والعمرة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء المشاركة في ملتقى مكة الثقافي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتطوير المدن لخدمة الحج والعمرة، ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الحج والعمرة، وتوحيد الجهود الحالية لأنشطة التدريب المنفذة في عدة جهات.

ويأتي ضمن أجندة الحفل توقيع مذكرات تعاون مع عشر جهات ما بين جامعات وقطاعات حكومية لتفعيل مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لمعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وسعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة والمشرف العام على ملتقى مكة الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، والذي كشف في وقت سابق أن عدد المبادرات التي تم اعتمادها لموضوع الملتقى في موسمه الثالث “كيف نطور مدننا لخدمة ضيوف الرحمن”، بلغ أكثر من 180 مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، لافتا إلى أن الجهات الحكومية والأهلية وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية نفذت ورش عمل، أعقبها تقديم مبادرات سيتم تطبيقها لتحقيق رسالة الملتقى في دورته الثالثة، مشيرا إلى أن ما يميز برامج وفعاليات ملتقى هذا العام تنوعها وشمولها عدة مرافق مرتبطة بالحجاج والمعتمرين.

الجدير بالذكر أن الحفل سيحوي معرض خاص بالمبادرات التابعة لوزارة الحج والعمرة، وجناح “حقل الإلهام” والذي يقدم تجربة ملموسة لصناعة الأفكار والمشاركة في تقديم المقترحات بما يخدم الحج والعمرة والزيارة، كذلك سيتواجد في المعرض أجنحة مشاركة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت مبادراتها ضمن ملتقى مكة الثقافي للموسم الحالي.