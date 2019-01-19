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العدل توقع اتفاقية لبناء وتقديم حلول تقنية وبرامج تدريبية للمستفيدين من خدمات مركز التدريب العدلي

العدل توقع اتفاقية لبناء وتقديم حلول تقنية وبرامج تدريبية للمستفيدين من خدمات مركز التدريب العدلي

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العدل توقع اتفاقية لبناء وتقديم حلول تقنية وبرامج تدريبية للمستفيدين من خدمات مركز التدريب العدلي

العدل توقع اتفاقية لبناء وتقديم حلول تقنية وبرامج تدريبية للمستفيدين من خدمات مركز التدريب العدلي
http://almnatiq.net/?p=681875
المناطق - واس

وقعت وزارة العدل ممثلةً في مركز التدريب العدلي، اتفاقية شراكة إطارية لبناء وتقديم حلول تقنية وبرامج تدريبية للمستفيدين من خدمات المركز، بهدف تطوير الخدمات التدريبية التي يقدمها وتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها.
وأوضحت الوزارة أنّ الاتفاقية تضمنت توقيع أول وثيقة اعتماد لبناء وتقديم حلول لبرنامج تأهيل وتدريب الموثّقين.
ووقع الاتفاقية عن وزارة العدل مساعد مدير مركز التدريب العدلي الدكتور سعيد بن عبد الرحمن العمودي، وعن شركة “عِلم ” نائب الرئيس لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.
يذكر أن مركز التدريب العدلي وقّع خلال العام الماضي اتفاقيةً مماثلة نتج عنها برنامج إعداد المحامين والمحاميات, الذي يؤهل المتدربين في المركز للحصول على رخصة المحاماة، وبات يضم عدداً من الجامعات للتعاون في تقديمه للمتدربين الذين يبلغ عددهم حالياً 1,352 متدربًا ومتدربة.
ويحرص مركز التدريب العدلي على تقديم برامج تدريبية بأسلوب متطور وحديث تلبية لاحتياجات المستفيدين من خدماته من خلال الشراكة مع شركة علم التي ستوفر الحلول التقنية والتشغيلية المناسبة للخدمات التدريبية.

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