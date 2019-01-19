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وزير الخارجية اليمني : ملتزمون بإزالة أي عراقيل أمام المنظمات الدولية

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وزير الخارجية اليمني : ملتزمون بإزالة أي عراقيل أمام المنظمات الدولية

وزير الخارجية اليمني : ملتزمون بإزالة أي عراقيل أمام المنظمات الدولية
http://almnatiq.net/?p=681878
المناطق - متابعات

طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، بضرورة التزام جميع المنظمات الدولية بالتشاور والتنسيق مع الحكومة اليمنية، حول جميع الخطط والبرامج والآليات الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية ومشاريع التعافي الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بالمنسق المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وقال الوزير اليماني: “إن حكومة بلاده، ملتزمة بتقديم كل التسهيلات وإزالة أي عقبات أو عراقيل قد تعيق المنظمات عن أداء مهامها، مشدداً على ضرورة كشف عمليات النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل الميليشيات الحوثية وأهمية مراجعة آليات التوزيع المحلية بما يضمن وصول المعونات إلى المحتاجين الحقيقيين.

من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية احترام منظمات الأمم المتحدة لقواعد العمل الإنساني والتزامها بالوظائف المحددة لها، وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة التي تخولها العمل المباشر مع الحكومة اليمنية الشرعية.

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