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“البيئة” تلزم بائعي المبيدات الزراعية ومسوِّقيها باجتياز دورة تدريبية تنظمها غداً

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“البيئة” تلزم بائعي المبيدات الزراعية ومسوِّقيها باجتياز دورة تدريبية تنظمها غداً

“البيئة” تلزم بائعي المبيدات الزراعية ومسوِّقيها باجتياز دورة تدريبية تنظمها غداً
http://almnatiq.net/?p=681886
المناطق - واس

تقيم وزارة البيئة والمياه والزراعة يوم غد الأحد دورة تدريبية للمهندسين والفنيين الزراعيين، والمسوقين والبائعين العاملين في مجال بيع المبيدات الزراعية وتداولها، وتستمر الدورة 5 أيام.
وتقام هذه الدورة التدريبية تحت رعاية سعادة وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وتنظمها الإدارة العامة للثروة الحيونية، وذلك في المركز الوطني لأبحاث الزراعة والثروة النباتية بالرياض.
وأوضحت الوزارة أن اجتياز هذه الدورة ملزم لمسوقي وبائعي المبيدات الزراعية في جميع المحلات التي تقوم بتسويق هذه المنتجات، مشيرة إلى أنه سيتم منح شهادة مزاولة مهنة لمن يجتاز هذه الدورة التدريبية، صالحة لمدة ثلاث سنوات.

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