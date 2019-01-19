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نائب أمير منطقة المدينة المنورة يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة

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نائب أمير منطقة المدينة المنورة يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة

نائب أمير منطقة المدينة المنورة يحضر حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=681889
المناطق - المدينة المنورة

حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل ختام البرنامج التدريبي لقادة التسلق بالمملكة الذي شارك فيه  ٤٣ شاباً من محبي ممارسة رياضة تسلق الجبال، كما شمل البرنامج التأهيل في الإنقاذ الجبلي، وذلك بتنظيم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، ودعم ومشاركة من أمانة المنطقة وهيئة تطوير المنطقة والمديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وجمعية الهلال الاحمر.
وشاهد سموه فرضية الدفاع المدني لانقاذ ممارسي رياضة تسلق الجبال لمواجهة الأخطار المُحتملة بمشاركة وحدات الدفاع المدني المتخصصة وفرق الإخلاء الطبي بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث تختبر قيادة قوات الدفاع المدني من خلال هذه الفرضية جاهزية الاستعداد لمواجهة مثل هذه النوعية من المخاطر بما في ذلك خطط الدعم والإسناد.
يُذكر أن خطة تطوير سياحة تسلق الجبال ستشمل العديد من الرياضات الممكن ممارستها في المنطقة وفق التنوع الجعرافي والطبيعي لها، وبما يخدم تنمية المواقع سياحيا وتعزيز الخبرات المهنية في هذا المجال، وجعل منطقة المدينة المنورة واجهة سياحية غنية ومتنوعة باطلاق رياضة تسلق الجبال واحتضانها مما سيخلق فرص تنموية للشباب من خلال الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها المدينة المنورة في مختلف المواقع وسيتم تنفيذ هذه البرامج ذات الطابع السياحي الرياضي بمعايير عالمية ومتوافقة مع البيئة الطبيعية للمنطقة.

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