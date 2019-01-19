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“البيئة” تنظم ورشتي عمل عن دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير

“البيئة” تنظم ورشتي عمل عن دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير

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“البيئة” تنظم ورشتي عمل عن دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير

“البيئة” تنظم ورشتي عمل عن دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=681895
المناطق - أبها

تنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشتي عمل عن (أهمية دور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية)، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وبالتعاون مع جامعتي بيشة والملك خالد في أبها، وذلك يومي الخميس 18/ 5/ 1440هـ الموافق 24/ 1/ 2019م بجامعة بيشة، والأثنين 22 /5 / 1440هـ الموافق 28/ 1/ 2019م بجامعة الملك خالد بأبها.
وأوضحت الوزارة، أن الورش تأتي في أطار أهداف تعظيم الفائدة من مشاريع المياه المتجددة، ورفع درجة الوعي المجتمعي بدور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية في المنطقة، والتعريف بمشاريع المياه المتجددة التي تم تنفيذها والتي سيتم العمل عليها مستقبلاً، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المتجددة في الأغراض المختلفة.
ويصاحب انعقاد الورش، إقامة معارض تعريفية بدور المياه المتجددة في التنمية الاقتصادية، وأهم الأنشطة التي تقوم بها الوزارة في مشاريع التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة، إضافة إلى التعريف بمشاريع المياه المتجددة المستقبلية في منطقة عسير.

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