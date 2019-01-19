معرض التدريب التقني والمهني بنجران يواصل استقبال الجمهور

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يواصل معرض التدريب التقني والمهني للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة نجران استقبال الجمهور بقاعة الأمير مشعل بمقر الكلية التقنية والذي افتتحه مؤخراً صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد خلال حفل التخرج.

ويحكي المعرض مسيرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ودورها في دفع عجلة التنمية الوطنية حيث تشارك الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالعديد من الابتكارات الحديثة والمشاريع الإنتاجية والأجهزة المطورة للمتدربين والمتدربات والتعريف بالأقسام والتخصصات التقنية والمهنية المتنوعة.

إضافة الى جناح مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالتعريف بالعديد من الدورات التدريبية والتطويرية لموظفي القطاعين الخاص والعام ومختلف فئات المجتمع.

كذلك العديد من الأجنحة والأركان من ضمنها جناح إدارة التدريب الأهلي ومعهد ريادة الأعمال.

وأوضح علي عبدالله آل عتيق رئيس اللجنة الإعلامية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بأن المعرض يستقبل الجمهور حتى يوم الخميس القادم من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً مبيناً انه تم تخصيص يوم الخميس للنساء فقط.