برعاية أمير مكة.. وتنظيم “أدبي جدة” 39 باحثًا وباحثة على منصة “قراءة النص 15” الثلاثاء المقبل

جدة - عادل الزهراني

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 22 يناير الجاري، فعاليات الدورة الـ(15) من ملتقى قراءة النص، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي في جدة، بتعاون ودعم من جامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة.

وأوضح أمين ملتقى قراءة النص الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي، أن الملتقى ينعقد هذا العام تحت عنوان “النتاج الأدبي لجيل الشباب في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م”، ويشهد مشاركة (39) باحثًا وباحثة من كبار النقاد والأدباء في المملكة، وهم: حسن الهويمل، سعيد السريحي، حسن حجاب الحازمي، عبدالله الفيفي، محمد الصفراني، حسن النعمي، سامي جريدي، صالح العمري، فايزة الحربي، منى المالكي، صلوح السريحي، محمد الشنطي، سمية العدواني، محمد الراشدي، أمل التميمي، فواز اللعبون، محمد الربيِّع، مستورة العرابي، دلال المالكي، قليل الثبيتي، صالح عوض، إبراهيم السماعيل، الريم الفواز، سحمي الهاجري، نجلاء مطري، راشد القثامي، سامي العجلان، ميساء الخواجا، سلطان القحطاني، عبدالله السفياني، لمياء باعشن، سعود الصاعدي، العنود المطيري، أحمد الهلالي، محمد العباس، عبدالرحمن المحسني، عادل خميس الزهراني، كوثر القاضي، ومحمد الخضير.

من جانبه وجّه الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، رئيس مجلس إدارة “أدبي جدة”، الشكر لرئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان على دعمه للعمل الثقافي وإسهامه في إنجاح دورة هذا العام من ملتقى قراءة النص.