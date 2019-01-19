في بادرة رائعة .. مدرسة بالخرمة تحتفي بجميع قادتها منذ إنشائها

الطائف - عادل الزهراني

في ليلة من ليالي التعليم بمحافظة الخرمة منسوبو إبتدائية الحجف يقدمون لفتة رائعة وذلك بإحتفائهم وتكريمهم لقادة المدرسة الذين تعاقبوا على إدارة الحجف خلال الأربعين سنة الماضية شمل التكريم إيضاً نخبة من المعلمين القُدامى تم تكريمهم من قبل طلابهم حيث شهد الإحتفاء حضوراً بهيجاً اختلطت به مشاعر فرحة وحرارة اللقاء رغم مرور عشرات السنين كان عنوانه وقفة وفاء وتضمن الحفل برنامجاً خطابياً متنوعاً كما شمل على عرض مرئي بعنوان مدرسة الحجف بين الماضي والحاضر وقد تفاجأ الحضور بتواجد الأستاذ/ جبر محمد رصرص

الذي قدم من المملكة الأردنية الهاشمية خصيصاً لهذه المناسبة ولقاء أهالي الحجف وفي نهاية الحفل تم تبادل الهدايا والدروع التذكارية للمُحتفى بهم وللشركات والمؤسسات الداعمة والراعية وللإخوه العاملين المستخدمين كما تم تكريم اصحاب الارض الذين تبرعوا بها لإقامة مشروع المدرسة الحكومي الحالي وهم شارع بن مطلق بن مجول وشجاع بن مطلق بن مجول رحمهم الله وتقبل عملهم

وتكريم فرحان بن مطلق مجول لتبرعه بالشارع المؤدي للمدرسة

تجدر الإشارة ان صاحب فكرة الحفل هو مطلق بن مقبل مسلط السبيعي وقد تم الإحتفاء به وتكريمه