9 إدارات تبدأ إصلاح التعليم

بدأت 9 إدارات تعليم تنفيذ مخرجات ورشة “تقييم واقع قطاع التعليم العام” برئاسة وزير التعليم ونواتجه واتجاهاته المستقبلية بهدف إصلاح التعليم وفق توجهات طموحة ونظرة مستقبلية رسمتها قيادة المملكة لجميع قطاعاتها ومؤسساتها التنموية، الوقوف على أبرز محطات الواقع التعليمي الراهن بشفافية، وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية، والإدارات التعليمية هي “الرياض، القصيم، المجمعة، عسير، محايل عسير، حائل، وادي الدواسر، الجوف، صبيا.