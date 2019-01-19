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صحة الرياض : تجهيز وتشغيل مجمع عيادات طب الاسنان بحي الياسمين

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صحة الرياض : تجهيز وتشغيل مجمع عيادات طب الاسنان بحي الياسمين

صحة الرياض : تجهيز وتشغيل مجمع عيادات طب الاسنان بحي الياسمين
http://almnatiq.net/?p=681921
الرياض - فلاج الشعيفاني
دخلت عيادات طب الاسنان بحي (الياسمين) شمال الرياض “نطاق العمل الفعلي بعد تجهيز ها واعتماد تشغيلها  من قبل الشئون الصحية بالرياض
وأوضحت “صحة الرياض”  أن المجمع الحالي  يعد استكمالا لتغطية خدمات مجمعات الاسنان بمدينة الرياض التي تخدم جميع الأحياء في مجال طب وجراحة الفم والأسنان من حيث تكامل تجهيزاته التقنية وكوادره البشرية. ويهدف الى تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين على أكمل وجه، تمشيا مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتطلعات سمو امير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ، وسمو نائب أمير منطقة الرياض الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .
من جانبه أوضح مدير المجمع د. عبدالله السنيدي أن المجمع يضم 15 عيادة أسنان – تدعمها وحدات للأشعة الرقمية ، ويقدم خدمات تخصصات إصلاح الأسنان وعلاج العصب وجذور الأسنان إضافة الى طب اسنان الاطفال ، جراحة  الفم والأسنان وصحة الفم والأسنان .
وسينضم المجمع لمنظومة التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض ضمن خطة التحول الصحي بمنطقة الرياض.

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