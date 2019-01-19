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الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنورة

الرئيس الموريتاني يغادر المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=681927
المناطق - واس

غادر فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المدينة المنورة اليوم، بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.
وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل, وقائد المنطقة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد, وعدد من المسؤولين.

 

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