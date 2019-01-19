وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية يستقبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

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استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وجرى خلال الاستقبال بحث التطورات في الأزمة السورية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.