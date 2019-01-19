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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع إتفاقية مع مجموعة طبية لبناء مستشفى متخصصة

مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقع إتفاقية مع مجموعة طبية لبناء مستشفى متخصصة
http://almnatiq.net/?p=681935
المناطق - واس

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إتفاقية مع مجموعة جمجوم فارما الطبية، وذلك لبناء مستشفى متخصصة (Destination Hospital) على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع، بدايةً من 150 سريراً قابلة للتوسع لتصل إلى 500 سرير، عند إكتمال مراحلة التطويريةالمختلفة كافة .
وعبر الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، عـن سعادته بهذه الإتفاقية، قائلاً “يشرفنا إختيار شركائنا مجموعة جمجوم فارما الطبية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية كموقعاً للمستشفى، وذلك إيماناً منهم بمكانة المدينة الاقتصادية ومستقبلها الطموح وموقعها الإستراتيجي والذي يربطها بكافة مدن المنطقة الغربية بأقل من ساعة، فضلاً عــن دور المدينة الفاعل في تحقيق رؤية 2030 بإحتوائها على كافة مقومات جودة الحياة المثالية. ولا نغفل هنا البيئة التنافسية الجاذبة التي توفرها المدينة لكل مستثمريها على إختلاف توجهاتهم، بالإضافة إلى سهولة ممارسة الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية”.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لقطاعي التعليم والرعاية الصحية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مازن بن أحمد تمار، أن المستشفى الجديد سيضاف إلى منظومة الخدمات الصحية المقدمة حالياً في المدينة عن طريق مركز العائلة الطبي ، حيث ستوفران معاً نطاقاً متكاملاً من خدمات الرعاية الصحية،لتقديم خدمة ورعاية صحية ونقاهة علاجية فريدة من نوعها بإذن الله تعالى مضيفا بأن القطاع الصحي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيكون أحد الوجهات الصحية الإقليمية في الحصول على العلاج المناسب في بيئة صحية فريدة من نوعها، تحوي السكن وكافة المرافق الإجتماعية والرياضية والتعليمية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشييد المستشفى الجديد في منتصف العام 2021م، على أن يتم الإنتهاء من أعمال التطوير مع نهاية العام 2024م، ومن المرتقب أن يساهم هـذا المشروع بإذن الله تعالى في خلق 500 وظيفة خلال السنوات الأولى من إفتتاحه، ويرتفع هذا الرقم ليتجاوز 800 وظيفة عند إكتمال كافة مراحلة التطويرية المختلفة بإذن الله تعالى.

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