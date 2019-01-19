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أعضاء نادي التجار والتجارة يزورون مهرجان الأٌسر المٌنتجة بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=681946
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

زار وفد من نادي التجار والتجارة ، يوم أمس مهرجان الأُسر المُنتجة بمحافظة وادي الدواسر ، ضمن البرنامج الذي تستضيفهم فيه مؤسسة الدكتور محمد بن مران بن قويد الاجتماعية والثقافية الخيرية تحقيقاً لأحد أهداف المؤسسة التي تدعو الى المساهمة في دعم برامج ومشاريع تنمية المجتمع.

وأكد عددٍ من أعضاء النادي خلال الجولة التي قاموا بها على أركان وبازارات المهرجان على أهميته في تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية ، وتحسين أوضاع الأسرة المادية ، والتي من خلالها تستطيع الدخول في المجالات الاقتصادية المختلفة ومن ابرزها المنتجات المحلية الخاصة بطبيعة أهالي المحافظة كالملابس والعطور والأطعمة والإكسسوارات .

واشار الزوار في أحاديثهم مع عددٍ من المشاركات بالمهرجان الى أن مثل تلك المناسبات فرصة لتحسين الظروف المعيشية للأسرة ، خصوصاً وان أركان المهرجان أتيحت لهن بالمجان من مؤسسة ليالينا للإحتفالات والمؤتمرات المؤسسة المنظمة ، فضلاً عن وجود دعم يوفرن لهن المساندة لدخول سوق العمل وتعزيز دورهن في مختلف المجالات الاقتصادية ، وأن من شأن ذلك تحقيق أعلى قدر ممكن من الاستقرار الأسري والاتقاء بمستواهن الاقتصادي والاجتماعي ، الى جانب تنمية المهارات الابداعية لديهن .

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