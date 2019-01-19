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بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

أبرز المواد

بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد

بدء القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد غدًا الأحد
http://almnatiq.net/?p=681954
المناطق - أبها

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد أنه سيبدأ القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)، للعام الجامعي القادم 1441هـ، وذلك اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى مساء السبت الـ 27 من الشهر الحالي.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور أحمد بن يحيى آل فايع أن التقديم سيكون إلكترونيًّا في 13 برنامجًا للدكتوراه و36 برنامجًا للماجستير، ودعا آل فايع الراغبين في التقدم لهذه البرامج إلى زيارة موقعَ الجامعة للاطلاع على جميع التفاصيل والشروط الخاصة بكل برنامج، وآليات التقديم، والدليل الإرشادي، مشيرًا إلى أن العمادة ستعلن – بعد الانتهاء من إجراءات القبول في هذه البرامج – مواعيد القبول في مجموعة من برامج الماجستير مدفوعة الرسوم، والتي سيتم القبول فيها للعام الجامعي القادم.

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