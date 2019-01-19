وزير العمل يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة

المناطق - فهيد المريخي

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً باعتماد إنشاء لجنة تنسيقية بمسمى اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ، وتضم كلاً من : المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد رئيساً للجنة و الدكتور فيحان مساعد العتيبي نائباً للرئيس و الأستاذ فواز فلاح المطيري أميناً عاماً و عضوية رؤساء اللجان العمالية بالمملكة.

وقد حدد القرار مهام هذه اللجنة بعدة مهام من أهمها دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة و القيام بمهامها والتعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص بالوسائل المتاحة ، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة الوطنية ، وتمثيل عمال المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية و المحلية ، وكذلك صياغة لائحة تنظيمية للجنة الوطنية تشتمل على نظام الترشيح، و نظام انعقاد الجلسات، و آليات معالجة قضايا العمال ، و وضع الأطر التي تضمن استمراريتها و فعاليتها.

الجدير بالذكر ان هذه اللجنة هي اللجنة الاولى التي يتم انتخاب جميع أعضائها بالتصويت وتعنى بجميع العاملين على مستوى المملكة.