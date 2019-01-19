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افتتاح المقر النسائي لوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بوادي الدواسر

افتتاح المقر النسائي لوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بوادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=681966
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

افتتحت وكيلة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لشؤون الطالبات الدكتورة بشرى الحماد ، مؤخراً  مقر القسم النسائي لوكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفروع في محافظة وادي الدواسر .

وتضمن حفل الافتتاح الذي أُقيم بالمناسبة تكريم المساهمات والداعمات لبرامج العمادة التعليمية والتدريبية، وكلمة لوكيل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالفروع الدكتور شارع بن عايض الوديان ، القتها منسقة الوكالة بوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة مهرة الهدلاء ، عبر فيها عن سعادته  بافتتاح القسم الذي يتضمن قاعة تدريب للقسم النسائي بالوكالة مجهزة بالكامل باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة .

 وقدم الوديان في كلمته الشكر لوكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالله الصقر وعميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور خالد الغملاس  على دعمهم الكبير لا نشاء مقر القسم  النسائي بوكالة العمادة .

كما شمل حفل الافتتاح معرضا للأسر المنتجة ، وأُقيمت على هامش الفعالية دورة تدريبية مجانية بعنوان ” مهارات التعلم الذاتي ” .

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