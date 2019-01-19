بلدية محافظة الوجه تطرح مواقع استثمارية للمزايدة العامة

تبوك - علي العميري

طرحت بلدية محافظة الوجة أربع فرصة استثمارية للمزايدة العامة، وتنوعت تلك الفرص ما بين ومجمع تجاري ،وموقع قصر أفراح ، وموقع مدارس خاصة ” بنين ” ، وموقع كوفي شوب .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الوجه إبراهيم بن سليم المسعودي أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة، وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، وتشمل ومجمع تجاري وموقع قصر أفراح ، وموقع مدارس خاصة ” بنين ” ، وموقع كوفي شوب .

وأشار المسعودي أن من له الرغبة في استئجار احدى المواقع الدخول على منصة بلدي” الفرص الاستثمارية” للحصول على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك عبر الرابط : https://balady.gov.sa

سوف يكون آخر موعد لتقديم العطاءات ١٧-٧-١٤٤٠