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البحرين تطلق أكبر منتزه غوص في العالم .. وتكشف عن محتوياته!

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البحرين تطلق أكبر منتزه غوص في العالم .. وتكشف عن محتوياته!

البحرين تطلق أكبر منتزه غوص في العالم .. وتكشف عن محتوياته!
http://almnatiq.net/?p=681972
المناطق_الرياض

أطلقت البحرين اليوم (السبت) مشروعا فريدا من نوعه لهواة الغوص وللمهتمين بالسياحة البيئية، بإنشاء أكبر منتزه غوص في العالم بمساحة تمتد عبر 100,000 متر مربع.

غمر طائرة من طراز بوينغ 747

ويضم المشروع غمر طائرة من طراز بوينغ 747 تمتد بطول 70 متراً وتوفر مساحة للغوص بداخلها، وستكون الطائرة الأكبر على الإطلاق التي يتم غمرها تحت الماء كوجهة للغوص والسياحة البيئية.

كما يضم الموقع بالإضافة إلى الطائرة، مجسماً لبيت النوخذة وكرات الشعاب الاصطناعية وغيرها من المجسمات البحرية المصنوعة من مواد تسهم في توفير بيئة آمنة لنمو الشعاب المرجانية والحياة الفطرية البحرية.

وفق معايير بيئية عالية

وقال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة إن المشروع يبدأ تنفيذه في الأسابيع المقبلة بالمشاركة مع القطاع الخاص وشركات وأندية الغوص المحلية ويفتتح للهواة والزوار قبل صيف ٢٠١٩، مشيراً إلى أن تنفيذه سيتم وفق معايير بيئية عالية وبأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

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