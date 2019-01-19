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الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي.. والفرج يغادر إلى فرنسا

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الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي.. والفرج يغادر إلى فرنسا

الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي.. والفرج يغادر إلى فرنسا
http://almnatiq.net/?p=681978
المناطق_الرياض

أدى فريق الهلال، تدريبه الرئيسي لمواجهة الفيصلي في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يوم بعد غدٍ الاثنين في المجمعة.

وركّز مدرب الفريق البرتغالي جيسوس على الجوانب التكتيكية، وتدريبات لياقية، ومناورة داخل على ثلثي مساحة الملعب.

إلى ذلك، يغادر لاعب الفريق سلمان الفرج إلى مدينة ليون الفرنسية يوم بعد غدٍ الاثنين لإجراء فحوصات طبية على موضع إصابته، كما لم يشارك الظهير حسن كادش على التدريب نظير تعرضة لإنفلونزا، حيث تواجد في العيادة الطبية.

وعلى صعيد آخر، أنهت إدارة الهلال، إجراءات إعادة اللاعب فهد الرشيدي إلى نادي أحد حتى نهاية الموسم الحالي.

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