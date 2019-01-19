أيتام مركز الدكتور ناصر الرشيد بحائل في رحلة برية ترفيهية لأبنائها .

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نظم مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بحائل رحلة ترفيهية لأبناء المركز بمتابعة واهتمام مدير المركز عارف الخالد وبمشاركة المشرفين في أجواء أسرية اكثر من جميلة تعزز من معنوياتهم وقدراتهم.

فيما أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل فريح العياد ، أن موقع الرحلة الترفيهية تمركز في موقع بري جميل يبعد عن منطقة حائل بمسافة قريبة تم خلاله تنوع الانشطة والفقرات المعززة للابناء .

وأكد العياد إن أهداف الرحلة البرية لأبناء المركز اشتملت على تعويد الأبناء على الاعتماد على الذات وإخراج الأبناء من الجو اليومي الروتيني المعتاد، إضافة لبث روح التعاون بين الأبناء وتعريف الأبناء على حياة البادية وبث روح المرح عند الأبناء والمشرفين وتفريغ النشاط بكل أنواعه لدى الأبناء.

مشيدا بجهود ادارة المركز وكافة المشرفين لكل ما يعزز من تنوع الأنشطة .