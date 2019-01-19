العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية في جدة .. التفاصيل صادمة!

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تجري الجهات الأمنية بجدة التحقيق في العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة من عمارة سكنية على أرض تجاورها بأحد أحياء المحافظة، كما تحقق مع المرأة التي ألقتها.

وأوضحت المصادر أن مقيمًا من جنسية آسيوية يعمل سائقاً قام بالإبلاغ ، عن مشاهدته طفلة حديثة الولادة ملقاة على الأرض وهي متوفاة وحولها آثار دماء، كما وجدت آثار دماء بالعمارة المجاورة تدل على السقوط منها.

التوصل للمرأة التي ألقتها

وقامت الجهات الأمنية بمباشرة البلاغ وبعد التحريات تم التعرف على الشقة التي ألقيت منها الطفلة المتوفاة، والتوصل للمرأة التي ألقتها ، والتي أفادت بأنها تولت توليد نفسها، وولدت الطفلة متوفاة، وألقتها من الشباك الخاص بدورة المياه، وأشارت إلى أن الشخص المتسبب بحملها يسكن بأحد أحياء جدة.

وتجري الجهات المختصة التحقيقات واستكمال الإجراءات المناسبة لكشف عن الملابسات والتوصل لكافة التفاصيل.