جدة: وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارتهم بطريق الساحل

المناطق_جدة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرين من عائلة واحدة إثر انقلاب سيارتهم على طريق الساحل.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم السبت بوجود حادث انقلاب سيارة على طريق الساحل، وعلى الفور توجهت خمس فرق اسعافية لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 8 حالات منها ثلاث حالات وفاة وإصابة حرجة و4 إصابات مابين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى شرق ومستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.